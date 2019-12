Päivän lehti 16.12.2019

Ilmastonmuutos on muistettava Vantaan ratikkapäätöstä tehtäessä

Ilmastonmuutos on sivuutettu Vantaan ratikkakeskustelussa. Se on sääli, sillä tarjolla olisi myös malli, jolla on paremmat ilmastovaikutukset.