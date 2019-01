Päivän lehti 17.1.2019

Frank ja Nancy Sinatra Show

Frank Sinatra, muinoin ”Ääneksi” kutsuttu, on kiistattomasti amerikkalaisen show-elämän hallitsijoita. Hän on laulanut lukemattomia menestyskappaleita, hän on näytellyt muutamia mieleenpainuvia elokuvarooleja – ja hänestä kirjoitetaan myös elämäntavan ja vaihtuvien avioliittojen tähden.