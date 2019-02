Päivän lehti 17.2.2019

Toimimaton isännöinti kannattaa vaihtaa

Yli kaksi miljoonaa suomalaista asuu taloyhtiössä. Usein taloyhtiön hallituksen apuna kiinteistön arvoa säilyttämässä ja asumista sujuvoittamassa on isännöinti. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yli 1 200 isännöintiyritystä. Taloyhtiöillä on siis mistä valita.