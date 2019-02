Päivän lehti 17.2.2019

Opintopisteet eivät ole ainoa onnistumisen mittari

Helsingin Sanomat (11.2.) kirjoitti ”superopiskelijasta”, joka suorittaa 170 opintopistettä vuodessa. On hienoa, että on opiskelijoita, jotka pystyvät tähän. On kuitenkin tärkeä muistaa, etteivät he edusta koko kuvaa.