Uudet kansanedustajat hyppäävät sote-kelkkaan – Mia Laiho on ensikertalainen, Eero Reijosella on jo edustajakokemusta

Päivän lehti 17.3.2018

Uudet kansanedustajat hyppäävät sote-kelkkaan – Mia Laiho on ensikertalainen, Eero Reijosella on jo edustajako

Eduskunta on saanut maaliskuun aikana kaksi uutta kansanedustajaa, Eero Reijosen (kesk) ja Mia Laihon (kok). Heistä Reijonen on ollut eduskunnassa vuodet 2003–2015. Laiho on ensikertalainen. Reijonen nousi europarlamenttiin lähteneen Elsi Kataisen tilalle.