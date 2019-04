Päivän lehti 17.4.2019

Suomi äänesti feminismin puolesta ja sitä vastaan

Kainuun Sanomat panee merkille, että vaalien jälkeen eduskunta nuortuu ja naisistuu. ”Vihreissä, Sdp:ssä ja vasemmistoliitossa enemmistö valituista on naisia. Sen sijaan perussuomalaisten 39 kansanedustajasta vain 12 on naisia.” ”Neljä maan kymmenestä eniten ääniä saaneesta on naisia.