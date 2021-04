Uuden työnhaun mallin valmistelu on loppusuoralla

Auki on yhä, pysyykö työtöntä velvoittava työtarjous uudessakin mallissa mukana vai luovutaanko siitä.

Hallituksen kaavailema työttömien työnhaun aktivoiminen on etenemässä lausunnoille loppukevään aikana, kun muun muassa esityksen käännös valmistuu. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on saanut loppusuoralle esitysluonnoksensa pohjoismaisesta työvoimapalveluiden mallista, jota on luonnehdittu myös niin sanotun aktiivimalli kakkosen parannelluksi versioksi.