Suomalaiset kalsarikännit ovat kaikkialla ympäri maailmaa, ja nyt ilmiölle on englanninkielinen termikin – ”Vedetään kaikki päntsdrunk”

Päivän lehti 17.6.2018

Suomalaiset kalsarikännit ovat kaikkialla ympäri maailmaa, ja nyt ilmiölle on englanninkielinen termikin – ”Ve

Kalsarikännit. Alkaa näyttää vahvasti siltä, että juuri ”kalsarikännit” on se, josta Suomi muistetaan. ”Sisu” on toki hyvä kakkonen, mutta kalsarikännit on vielä kovempi. Nyt.fi:ssä on kirjoitettu kalsarikännien maailmansuosiosta monta kertaa, ensimmäinen kerran jo vuonna 2015.