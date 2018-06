Päivän lehti 17.6.2018

Joutsenia on yhä enemmän, ja suurille pedoille ne ovat uusi herkku

Joutsenkannan vahvistuminen on tarjonnut pedoille uuden ravinnonlähteen. Suomessa on havaittu tapauksia, joissa jopa täysikasvuinen joutsen on päätynyt saalistajan hampaisiin. ”Muutaman kesäkuukauden ajan joutsenet ovat kelpo ravintolisä.