Julma siirtolaispolitiikka erottaa Yhdysvalloissa satoja lapsia vanhemmistaan – Jopa pikkulapsia sijoitetaan telttakyliin

Päivän lehti 17.6.2018

Julma siirtolaispolitiikka erottaa Yhdysvalloissa satoja lapsia vanhemmistaan – Jopa pikkulapsia sijoitetaan t

Äärimmäisen ankara siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden ”nollatoleranssi” pöyristyttää Yhdysvalloissa. Se on johtanut jo 1 995 lapsen erottamiseen vanhemmistaan kuuden viikon aikana, ja lapsia varten on perustettu telttakyliä. Joukossa on myös pikkulapsia.