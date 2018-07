Päivän lehti 17.7.2018

Kesäloma on monelle vain unelma

Vihdoin on kesä, ja ansaittu kesäloma on alkanut tai alkaa kohta – tai sitten ei. Tämä on karua todellisuutta yhä useammalle työntekijälle. Vuosilomalain tulisi taata kaikille työntekijöille lomaa kesä­lomakaudella, mutta laki ei tunnista nykyistä pirstoutunutta työelämää.