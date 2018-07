Maailman onnellisin lehdistökeskus – Finlandia-talon mansikat ja sauna saivat kehuja kansainvälisiltä toimittajilta

Päivän lehti 17.7.2018

Maailman onnellisin lehdistökeskus – Finlandia-talon mansikat ja sauna saivat kehuja kansainvälisiltä toimitta

Finlandia-talolla toimivan lehdistökeskuksen tunnuslause on ”happiest press center in the world” eli maailman onnellisin lehdistökeskus. Paikan päällä on kaikkea, mitä mediassa työskentelevä henkilö voi toivoa, ja kansainväliset toimittajat ovat huomanneet tämän.