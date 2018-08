Päivän lehti 17.8.2018

Sauli Niinistön tietty erakkomaisuus on kuin suoraan suomalaisuuden ytimestä

Koko Sauli Niinistön pitkä työhistoria kertoo ahkerasta, rehellisestä ja suoraselkäisestä miehestä. Juuri sellaisesta, jota moni hiljainen puurtaja on. Presidenttiys on kuitenkin vain työ töitten joukossa. Suomessa on aina arvostettu hommansa osaavaa duunaria.