Päivän lehti 17.8.2019

Helsingin päiväkodit pihtailevat kauramaidossa

Useissa Helsingin kaupungin päiväkodeissa on tähän syksyyn asti voinut vapaasti valita ottaako ruokailun yhteydessä kauramaitoa vai lehmänmaitoa. Nyt asiaa on alettu säännellä, ja pienipäästöistä kauramaitoa saa vain lapsi, joka on täysin vegaani tai jolla on lääkärintodistus (HS 8.8.).