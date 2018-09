Päivän lehti 17.9.2018

Myllypurossa on ollut 30 vuotta metroradan ylittävä silta, joka ei johda mihinkään – mistä on kyse?

Myllypurossa Arena Center -salibandyhallin lähellä on metroradan ylittävä silta, joka ei johda mihinkään. Silta lähtee pysäköintialueelta ja päättyy niin sanotusti pöpelikköön, jossa vastassa on lähinnä metsää ja reitin katkaiseva aita. Sillalla on korkeat kaiteet.