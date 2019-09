Päivän lehti 17.9.2019

Kämpin ostanut norjalaismiljardööri avaa nyt Suomen suurimman hotellin Helsinki-Vantaalle

Helsinki-Vantaan lentoaseman yhteyteen rakennetaan Suomen suurin hotellikokonaisuus. Hotelliin on suunnitteilla 13 kerrosta ja jopa yli 700 huonetta. Hotelli on tarkoitus avata vuonna 2023, ja sen rakennusbudjetti on yli 120 miljoonaa euroa.