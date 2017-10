Päivän lehti 17.10.2017

NBA numeroina – 30 joukkuetta pelaa 82 peliä runkosarjassa

NBA on perustettu vuonna 1946. Liigassa pelaa 30 joukkuetta. Eniten mestaruuksia on Boston Celticsillä: 17. Los Angeles Lakersilla mestaruuksia on 16 ja Chicagolla 6.Runkosarjassa pelataan 82 peliä. Pudotuspeleissä pelataan neljä ottelusarjaa, joten joukkue voi joutua pelaamaan kaudessa enimmillään 110 peliä.NBA-joukkueen arvo liittyy sen markkina-alueen suuruuteen, ei joukkueen menestykseen. Siksi arvokkaimpana joukkueena pidetään New York Knicksiä, jonka arvoksi Forbes-lehti mittasi 2,5 miljardia euroa. Chicago Bulls on listalla neljäntenä 1,7 miljardilla.Lauri Markkanen on 7. NBA:han varattu suomalainen. Hanno Möttölällä on 155 NBA-peliä ja Erik Murphyllä 24.NBA:n palkkakatto eli summa, jonka seura saa yhteensä maksaa vuodessa pelaajilleen on tällä kaudella 83,8 miljoonaa euroa.NBA-pelaajien keskimääräinen vuosipalkka on 5,1 miljoonaa euroa. Suurin vuosipalkka on Stephen Currylla 28,8 miljoonaa euroa. Lauri Markkanen ansaitsee ensimmäisellä kaudellaan noin 3 miljoonaa.Joukkueiden pelitavasta kertoo se, kuinka paljon palloa syötellään. Eniten syöttöjä oli viime kaudella mestarijoukkue Golden Statelle (30 per peli) ja vähiten Torontolla (18,6). Chicago oli joukon keskivaiheilla 22,4 syötöllä.NBA-peleihin on aina tarjolla lippuja, mutta hinnat vaihtelevat rajusti vastustajan ja kotijoukkueen menestyksen mukaan. Keskimääräinen lipunhinta on noin 75 euroa. Eniten täytyy maksaa Golden Staten kotiotteluista (200 euroa) ja halvimmalla pääsee New Orleansiin (40 euroa).Chicago-San Antonio Spurs -ottelun liput lähtevät 40 eurosta, mutta halvimmillaan Chicagon peliin voi päästä jopa 14 eurolla.Nyky-NBA:n pisin pelaaja on Detoitin Boban Marjanovic (2,22 metriä), lyhin Clevelandin Isaiah Thomas: 1,75. Kaikkien aikojen pisin oli Gheorghe Muresan (2,31) ja lyhin Muggsy Bogues (1,60).