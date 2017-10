Päivän lehti 17.10.2017

EU:n metsälinjaus koettelee Sipilän hallitusta

on pettynyt EU:n ympäristöneuvoston linjaukseen, joka voi toteutuessaan muuttaa Suomen metsät hiilinielusta päästölähteeksi.”Vaikka kompromissi sallisi Suomen lisäävän hakkuita noin kuudella miljoonalla kuutiometrillä vuodessa, se edelleen muodostaisi rajoitteen metsien tehokkaalle ja järkevälle hoidolle. Metsien muuttaminen hiilinielusta hiilivarastoksi ei palvelisi sen paremmin EU:n ilmastotavoitteitakaan.””Olisi suorastaan järjetön tilanne, ­mikäli Suomi joutuisi jatkossa ostamaan metsätalouden harjoittamiseksi päästöoikeuksia mailta, jotka ovat omalla hiilitaseellaan ilmasto-ongelma.””Lopullinen ratkaisu syntyy EU-parlamentin, komission ja jäsenmaiden kolmikantapäätöksenä. – – Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk) lisäksi Suomen koko hallitus on vaikuttanut aktiivisesti taustalla siihen, etteivät EU:n päätökset estäisi järkevää metsien käyttöä. Nyt hallituksen on siirryttävä taustavaikuttamisesta tekoihin.””Suomella on vahva maine EU:n mallioppilaana. Maineen pitäisi olla pääomaa, kun EU:ssa päätetään meille kansallisesti tärkeistä kysymyksistä. EU:n uskottavuus kokisi Suomessa pahan kolauksen, mikäli hiililobby voittaisi ilmastopäätöksissä puhtaan metsäbiotalouden. Se koettelisi samalla myös hallituksen uskottavuutta.”toteaa, että Kiinan presidentillä ja kommunistisen puolueen pääsihteerillä Xi Jinpingillä on ilmeisesti tahtoa jäädä historiaan Mao Zedongin ja Deng Xiaopingin vertaisena valtiaana.”Näyttää selvältä, että keskiviikkona alkava 2 300-henkinen puoluekokous va­litsee Xin jatkokaudelle ylistävin sanoin ja pitkään jatkuvin suosionosoituksin.””Xin ensimmäisellä kaudella puolueen johtopaikoilta on pudonnut useita vahvoja nimiä muun muassa korruptiotuomioiden takia. Samalla nämä ovat pudonneet asemistaan Xin haastajina. Tämän asema näyttää nyt vankkumattomalta.””Taloudessa Xin näytöt eivät ole olleet erityisen vahvat, ellei näyttönä pidetä sitä, että Kiinan talouskasvu ei olekaan kokenut kiinteistökuplan puhkeamista. Virallisetkin talouskasvulukemat ovat pudonneet takavuosien numeroista.””Ne, jotka odottivat, että vaurastuva Kiina olisi vähitellen myös vapautuva Kiina, ovat pettyneet. Kansalaisvapauksissa on otettu askelia taaksepäin, vaikka tilanne oli jo aiemminkin heikko. Erityistä tarmoa nykyisen puoluejohtajan kaudella on osoitettu internetin käytön ja sosiaalisen median suitsimiseen.””Isolle osalle kiinalaisista vallan keskittyminen ei ole ongelma niin kauan kun johto luo vaurautta myös kansalaisille.””Väistämättömältä näyttää, että 1,4 miljardin asukkaan vaurastuvan valtion ääni kuuluu tulevaisuudessa yhä vahvempana. Toistaiseksi Kiina on käyttänyt lähi­alueidensa ulkopuolella mah­tiaan pi­dät­tyvästi, toivottavasti tulevaisuudessakin.”