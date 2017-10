Päivän lehti 17.10.2017

Tilanne on tuttu. Suuryhtiön uusi digitaalisen murroksen johtaja kertoo uuden Digital Transformation Centerin avajaisjuhlissa yhtiön suuresta muodonmuutoksesta.Se on mahdollisuus, jossa kestävä kehitys ja digitaalinen disruptio yhdistyvät nollaenergia­ympäristössä.Positiivista pöhinää, jee!puhutaan tarkoin harjoitelluin vuorosanoin startup-hengen luomisesta suureen yritykseen ja korostetaan pienten ekosysteemien tärkeyttä.Design Thinking, mobiliteetti, lisätty todellisuus ja pop up -tapahtumat mainitaan.Demohuoneessa saa kokeilla virtual reality -laseja.On lyhyt videoesitys, suuri hipaisunäyttö ja tiivistetty sanoma: Digitaalisuus on uusi sydämenlyönti, joka yhdistää ihmiset ihmisiin ja koneisiin, ja kaikki toisiinsa. Me luomme tästä arvoa ja digitaalisia mahdollisuuksia asiakkaillemme – kestävästi.johtaja on pukeutunut siniseen pikkutakkiin ja ruutupaitaan. Jalassa hänellä on aikuiseen makuun sopivat ”rennot” farmarihousut.Uudessa toimistossa istutaan rakennetuilla portailla penkkien sijaan. Sisustaja on lisännyt sisustukseen ”rosoa”: on vanhanaikaisia mattoja, peltiroskiksia, katosta köysillä riippuvia tuoleja, tyynyjä, viherkasveja ja hedelmiä.Launch julkaistaan reaaliaikaisena live-lähetyksenä Youtubessa. Tiedotusjohtaja kysyy esityksen jälkeen yhden tarkentavan kysymyksen. Joku kysyy toisen. Netissä ei kysy kukaan.Sen jälkeen ollaan vähän aikaa hämillään.”Nyt on aika minglailla, ja tuolla on lounasta”, pomo huikkaa.Onneksi on ruokaa.on kuvaus yhdestä lanseerauksesta eräässä suomalaisessa pörssiyhtiössä viime viikolla, mutta tarkoitus ei ole missään tapauksessa leimata kyseistä yhtiötä.Kokemuksen huvittavuus syntyy ennemmin siitä, että vastaavia lanseerauksia on tullut nähtyä 1990-luvulta lähtien, kun kukin yhtiö on vuorollaan julistanut oman Digital Bazaarinsa avatuksi.Näiden tilaisuuksien takana olevassa hyvässä tahdossa ja toiveikkuudessa ei ole mitään vikaa. Nehän ovat sinänsä kunniakkaita, hyvää tarkoittavia ja selviä tahdonilmauksia muutoksesta. Uudet monityötilat voivat nekin auttaa, kun etsitään parempia tekemisen tapoja.Silti toiminta näyttäytyy jotenkin epätoivoisena.on samanlainen kuin silloin, kun näkee vanhan ihmisen, joka yrittää pukeutua liian nuorekkaasti. Kuin olisi hääsuunnittelijan tekemissä häissä, jossa vihkiparin rakkauteen vielä uskoo, mutta ympärillä olevaan rekvisiittaan on vaikea suhtautua hymähtelemättä.Näissä lievän myötähäpeän hetkissä on yksi yhteinen tekijä. Niissä suoritetaan ajan hengen velvollisuutta, koska niin pitää tehdä.