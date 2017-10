Kiinassa eläkeläinen on elävä valvontakamera – Lin tehtävä on varmistaa, että tärkeä puoluekokous sujuu ongelmitta

Päivän lehti 17.10.2017

Kiinassa eläkeläinen on elävä valvontakamera – Lin tehtävä on varmistaa, että tärkeä puoluekokous sujuu ongelm

Peking

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kiinan

”Uusien tulokkaiden keskuudessa saattaa olla Kiinan seuraava johtaja.”

Li Xiaofenin

Vapaaehtoisten

Li teki

Puoluekokoukselta

Terveydenhuolto!