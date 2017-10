Päivän lehti 17.10.2017

Urheilutuloksia, rahapelejä ja tiistain tv-urheiluvinkit

Golf

Jalkapallo

Jääkiekko

Raviurheilu

Salibandy

Rahapelejä

Tv-urheilua

Monza, Italia:Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 7 miljoonaa dollaria:Lopputulokset 72/72 reiän jälkeen, par 71:263 (21 lyöntiä alle parin): Tyrrell Hatton Britannia,264 (–20): Kiradech Aphibarnrat Thaimaa, Ross Fisher Britannia,265 (–19): Matt Wallace Britannia,266 (–18): Marcus Fraser Australia.Maailmanlista:1) Dustin Johnson USA 11,65 keskiarvopistettä (edellisen listan sijoitus 1), 2) Jordan Spieth USA 10,30 (2), 3) Hideki Matsuyama Japani 8,78 (3), 4) Justin Thomas USA 8,34 (4), 5) Jon Rahm Espanja 7,73 (5), 6) Rory McIlroy Pohjois-Irlanti 6,57 (6), 7) Rickie Fowler USA 6,40 (7), 8) Henrik Stenson Ruotsi 6,26 (8), 9) Jason Day Australia 6,21 (9), 10) Brooks Koepka USA 6,02 (11), ...suomalaisia: 187) Tapio Pulkkanen 0,96 (224),...214) Mikko Korhonen 0,85 (204),...259) Mikko Ilonen 0,73 (256),...392) Oliver Lindell 0,51 (408).HJK–FC Lahti 3–0 (1–0)37. Akseli Pelvas 1–0, 71. Ousman Jallow 2–0, 73. Jallow 3–0.HJK: Thomas Dähne, Juha Pirinen, Rafinha (v), Demba Savage (57. Ousman Jallow), Atomu Tanaka, Lucas Lingman (68. Sebastian Dahlström), Vincent Onovo, Anthony Annan, Filip Valencic, Akseli Pelvas, Faith Friday Obilor.Inter–HIFK 4–1 (1–1)27. Pekka Sihvola 0–1, 28. Julien Faubert 1–1, 83. oma maali 2–1, 88. Benjamin Källman 3–1, 90. Guy Gnabouyou 4–1.HIFK: Carljohan Eriksson, Tommi Vesala, Tuukka Andberg, Xhevdet Gela, Jukka Halme, Pekka Sihvola (86. Fredrik Lassas), Juho Mäkelä, Esa Terävä (v) (86. Matias Hänninen), Jani Bäckman, Aleksi Ristola (v) (81. Nnaemeka Anyamele), Mika Väyrynen.JJK–IFK Mariehamn 1–0 (1–0)30. Gael Etock Junior 1–0.Seuraavat ottelut: 20.10. KuPS–JJK, HIFK–SJK, VPS–FC Lahti, Ilves–PS Kemi, RoPS–IFK Mariehamn, Inter–HJK, 28.10. JJK–VPS, FC Lahti–HIFK, SJK–Inter, IFK Mariehamn–Ilves, HJK–RoPS, PS Kemi–KuPS.Las Vegas–Boston 3–1 (0–0, 2–0–1–1)B: Tuukka Rask 23/25 torjuntaa.Anaheim–Buffalo 1–3 (0–1, 1–1, 0–1)Los Angeles–NY Islanders 3–2Sibir–Kunlun 0–3 (0–0, 0–0, 0–3)Avangard–Admiral 3–2 (0–1, 2–0, 1–1)Barys–Amur 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)A: Juha Metsola 34/35 torjuntaa.Traktor–TsSKA 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)Metallurg Mg–Slovan 4–1Avtomobilist–Jugra ja. 3–216.10 Toto41. lähtö, sh 2140 m: 1) Pomminpurkaja/Rauno Leskinen 36,0 (14,73), 2) Riksun Casanova 36,9 (2,26).3) Gnisteld* 34,4 (11,52).4) Sirun Sälli 38,9 (12,0).poissa: 8. Toto (5-4-10): 14,73 2,58-1,68-2,06 15,28.2. lähtö, lv 2140 m: 1) Handsome Rob/Heikki Mikkonen 19,4a (1,9), 2) Morris Gunn 20,0a (27,11).3) Lightning Ace 20,0a (10,74).4) Wille's Raindancer 20,2a (9,81). Toto (5-4-1): 1,90 1,33-3,08-2,00 11,14.3. lähtö, sh 2140 m: 1) Humu Hotti/Jani Ruotsalainen 33,7 (3,19), 2) Jaatuli 33,1 (8,65).3) Tähti Elmeri 33,6 (16,16).4) Jaden Tähti 34,2 x (12,4). Toto (4-11-13): 3,19 1,75-2,36-2,92 11,78.4. lähtö, Toto4-1, lv 2140 m: 1) Rebel Rapid/Arto Laaksonen 17,3a (8,96), 2) Like Buljonki 17,5a (22,53).3) Blow In The Sky 17,7a (25,35).4) Rullebackens Tommy 18,6a (20,03).poissa: 7, 12. Toto (2-10-8): 8,96 3,38-8,31-3,04 78,33. Toto4 voitto-osuus: 18,10.5. lähtö, Toto4-2, sh 2140 m: 1) Tas Onnekas/Jarkko Kervinen 27,1 (1,33), 2) Tutun Tiltu 29,9 (11,0).3) V.G. Wilman Tähti 29,3 (16,36).4) Sohvin Santeri 28,5 (17,11).poissa: 9, 10, 11, 12. Toto (15-1-6): 1,33 1,07-1,38-1,38 5,17. Toto4 voitto-osuus: 19,40.6. lähtö, Toto4-3 DUO-1, lv 1640 m: 1) Tessa's Devil/Iikka Nurmonen 14,9a (1,55), 2) Earp Boko* 15,4a x (8,59).3) Midnight Mover 15,9a (33,54).4) Jessi Classico 16,0a (8,38). Toto (5-6-1): 1,55 1,23-1,77-3,22 4,53. Toto4 voitto-osuus: 23,20.7. lähtö, Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-1, lv 2140 m: 1) Minto's Daisy Star/Tuomas Pakkanen 16,7a (2,9), 2) Archie Press 16,8a (8,56).3) Driller Man 17,0a (8,37).4) Dream Divine 17,0a (3,6).poissa: 3. Toto (12-10-8): 2,90 1,91-2,82-2,85 14,09. Toto4 voitto-osuus: 46,70. Troikka: 176,26. Päivän Duo: 5-12, kerroin: 7,18.8. lähtö, lv 2140 m Nuorten Sarja 2017: 1) Nope's Dynamite/Iikka Nurmonen 19,2 (2,3), 2) Liberace 18,7 (7,15).3) Lucky Cloud 19,5 (11,89).4) Mirage Match 19,5 (5,85).poissa: 8, 13, 16. Toto (2-7-3): 2,30 1,24-1,82-1,92 8,81.Classic–EräViikingit 6–3 (4–2, 1–0, 1–1)Maanantai 16. 10.Päiväarvonta: 2, 4, 6, 11, 13, 23, 25, 27, 29, 32, 40, 41, 43, 51, 52, 58, 62, 64, 68, 69Kunkkunumero: 58Ilta-arvonta: 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 33, 41, 42, 43, 46, 50, 59, 64, 67, 70. Kunkkunumero: 7021.45 Mestarien liiga: Man City-Napoli00.25 Mestarien liiga: Kooste illan otteluista05.30 NBA: Golden State-Houston18.30 Liiga: Tappara-Sport19.00 Ravit: Toto5, Tampere12.30 Pyöräily: Tour de France, reitin julkistaminen14.30 ja 17.30 Jalkapallon U17 MM: Neljännesvälierät21.00 Snooker: English Open15.00 Jalkapallon Euroopan MM-karsintojen playoff-arvonta15.30 Snooker: English Open21.45 Mestarien liiga: Real Madrid-Tottenham21.45 Mestarien liiga: Man City-Napoli03.05 NHL: Winnipeg-Columbus21.45 Mestarien liiga: Maribor-Liverpool02.35 NHL: Ottawa-Vancouver05.35 NHL: San Jose-Montreal18.30 KHL: Jokerit-Ak Bars02.05 NHL: Philadelphia-Florida05.35 NHL: San Jose-Montreal18.30 KHL: Jokerit-Ak Bars21.45 Mestarien liiga: RB Leipzig-Porto02.05 NHL: NY Rangers-Pittsburgh05.05 NHL: Vegas-Buffalo