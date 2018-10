Päivän lehti 17.10.2018

Mayn täytyy varoa kovaa kotiyleisöä

Britannian EU-eroneuvotteluja ei ole koskaan käyty vain Britannian ja muun EU:n välillä. Paljon enemmän aikaa on kulunut pääministeri Theresa Mayn oman konservatiivipuo­lueen sisäiseen väittelyyn siitä, millainen brexit on tilauksessa. Nurinkurinen tilanne on poikinut monia pilakuvia.