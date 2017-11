Päivän lehti 17.11.2017

Ehdotus yliopistojen opiskelijavalinnasta syrjii reaaliaineita

Lukiota

ja korkeakoulutusta uudistetaan eri suunnista. Yksi uudistuksista koskee yliopistojen opiskelijavalintoja.Yliopistojen opiskelijavalintoja uudistavan OHA-forumin työryhmän esityksen suurin ongelma liittyy sen ohjausvaikutuksiin lukion ainevalinnoissa.Ehdotetut opiskelijavalinnan pisteytystyökalut syrjivät reaaliaineita ja lisäksi eriarvoistavat ne keskenään.Esimerkiksi fysiikan laudaturista saisi 34 pistettä ja filoso­fian laudaturista 22. Tämä ohjaisi lukiolaisten aine- ja kirjoitusvalintoja taktikointiin, jonka tarkoituksena on saada mahdollisimman hyvä pistekertymä jatko-opintoja ajatellen. Opintoja ei suunnattaisi omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden mukaan.Pistepainotusten eroja perustellaan esimerkiksi lukion opetussuunnitelman kurssimäärillä ja aineiden tähänastisilla ylioppilaskirjoitusmäärillä. Kriteerit pisteytykselle ovat mielivaltaisia, ristiriitaisia, huonosti perusteltuja ja epäoikeudenmukaisia.Ehdotus syrjii reaaliaineita sen mukaan, minkä verran niissä on uuden opetussuunnitelman mukaisia kursseja. Ehdo­tetut mallit ovat kuitenkin jo ­lähtökohdiltaan ristiriitaisia, ­sillä esimerkiksi filosofiassa on enemmän kursseja kuin terveystiedossa, mutta terveys­tiedosta saisi enemmän pisteitä.Yliopistoon jo nyt hyväksyttyjen opiskelijoiden vähän kirjoittamat aineet tuottaisivat tule­ville yo-kirjoittajille vähemmän pisteitä. Koska maantiede on vähän kirjoitettu oppiaine yli­opistoon jo päässeiden keskuudessa, pisteytysmalli asettaa sen mekaanisesti kaikkiin jatko-opintoihin pyrittäessä alempi­arvoisemmaksi kuin fysiikan tai pitkän matematiikan. OHA-forumin työryhmä on tehnyt päättelyvirheen. Siitä, miten asiat ovat, ei voi johtaa sitä, miten niiden pitäisi olla.Uudistukset pitää tehdä ­rauhassa ja perustellusti, ei ­hätiköiden tarkoitushakuisilla pisteytystyökaluilla.Asetetaan kaikki oppiaineet lähtökohtaisesti samalle viivalle pisteytyksessä ja annetaan korkeakoulujen kunkin koulutus­ohjelman päättää omat pääsykoemateriaalinsa ja kertoimensa haluamilleen oppiaineille.Lukioiden ja korkeakoulujen pitää nyt antaa keskittyä ydintehtäviinsä: laadukkaaseen opetukseen ja tutkimukseen.