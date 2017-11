Päivän lehti 17.11.2017

Meri-Lappi oireilee sote-uudistuksen kourissa

kirjoittaa Meri-Lapin kuntien aikeista siirtää alueen terveyspalvelut kuntien ja Mehiläisen yhteisyritykselle seuraavaksi 15 vuodeksi.”Ratkaisu on nähtävä Kemi–Tornio-alueen kunnallispäättäjien viimeisenä keinona turvata asukkaille myös erikoissairaanhoidon palvelut jokseenkin nykyisessä laajuudessa.””Terveysfirmat ovat nyt yllättävänkin innokkaasti tekemässä sote-tarjouksiaan. Niiden ei uskottu olevan kiinnostuneita sote-bisneksestä pienissä kunnissa.””Jos monien tavoite vain 12 maakunnan perustamisesta olisi mennyt läpi, tällaisia yksityistämisratkaisuja olisi nyt vireillä muuallakin.”ennustaa julkisen sote-järjestelmän romuttuvan, jos isojakin alueita voi ulkoistaa tuosta vain.”Jos protestilta haiskahtavan päätöksen takana on aito hätä palveluista, se vaikuttaa tietokatkokselta. Sote-uudistuksen punaisena lankana ovat tasavertaiset ja -laatuiset lähipalvelut, jotka on määritelty lakipykälissä varsin tarkkaan.”ymmärtää Meri-Lapin kuntien oireilua.”Sote-uudistus on kestänyt niin kauan ja ollut kokonaisuudessaan niin sekava, että muutosvastarintaa ja epävarmuutta on ilmassa useammassa suunnassa.”