Päivän lehti 17.11.2017

Urheilutuloksia, perjantain tv-urheilun vinkit ja rahapelejä

Koripallo

Jääkiekko

Lentopallo

Tennis

Uinti

Tv-urheilua

Rahapelejä

Miesten Europe Cup, lohko C: FC Porto–Kataja 86–90.Slovenia:Naisten EM-karsinnat, lohko E:Slovenia–Suomi 97–57 (54–23)Kaksi ensimmäistä otteluaan hävinnyt Suomi jatkaa karsintoja ensi vuonna 10. helmikuuta kotipelillä Romaniaa vastaanNew York–Utah 106–101, Miami–Washington 93–102, Atlanta–Sacramento 126–80, Milwaukee–Detroit 99–95, New Orleans–Toronto 116–125, Oklahoma City–Chicago 92–79 (C: Lauri Markkanen 32 min, 16 pistettä, 6 levypalloa, 2 syöttöä, 2 riistoa, 1 torjunta, kakkoset 3/7, kolmoset 3/6, vapaaheitot 1/1), Minnesota–San Antonio 98–86, Memphis–Indiana 113–116, Charlotte–Cleveland 107–115, Portland–Orlando 99–94, LA Lakers–Philadelphia 109–115.Detroit–Calgary 8–2, Chicago–NY Rangers 6–3, Anaheim–Boston 4–2. A: Sami Vatanen 0+1. B: Tuukka Rask 23/27 torjuntaaSport–Jukurit 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)Ässät–JYP 1–3 (0–0, 1–2, 0–1).Amur–SKA 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)AH: Juha Metsola 23/26 torjuntaa, SKA: Mikko Koskinen 32/34, Jarno Koskiranta 0+1.Admiral–Dinamo Msk 4–5, Kunlun–Dinamo Mn 0–2, Torpedo–Traktor 1–4 (Severstal–Avtomobilist 2–5.Mestaruusliiga:PerPo–VaLePa 3–1 (25–22, 23–25, 25–20, 25–15)Miesten ATP-finaaliturnaus:Nelinpeli, Eltingh/Haarhuis -lohko: Henri Kontinen Suomi/John Peers Australia (2)–Raven Klaasen Etelä-Afrikka/Rajeev Ram USA 2–6, 6–1, 10–8.Kontisen ja Peersin välieräpaikka varmistui jo ennen alkulohkon viimeistä ottelua, kun vastustajaksi aiottu ranskalaispari Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut joutui luovuttamaan Herbertin selkävaivan takia. Klaasen ja Ram pelasivat turnauksessa varaparina.Naisten ITF- ja miesten ITF Futures -turnaus:Naiset, kaksinpelin puolivälierät: Karine Sarkisova Venäjä–Jekaterina Kazionova Venäjä 7–6(4), 6–4, 6–0, Silva Eden Britannia–Summer Yardley Britannia 6–0, 6–0, Tess Sugnaux Sveitsi–Margaux Bovy Belgia 7–6, 6–1, Anastasia Kulikova Venäjä–Karen Barritza Tanska 2–6, 7–6, 7–5.Miehet, kaksinpelin puolivälierät: Mohamed Safwat Egypti–Robin Kern Saksa 7–5, 4–6, 6–4, Emil Ruusuvuori Suomi–Albano Olivetti Ranska 6–2, 6–3, Jevgeni Karlovskij Venäjä–Kenneth Raisma Viro 6–4, 6–2, Tom Jomby Ranska–Jevgeni Tjurnev Venäjä 6–1, 3–6, 6–0.Lyhyen radan (25 m) SM-kilpailut:Torstain loppukilpailuita:Naiset:100 m vu: 1) Mimosa Jallow Plaani 53,55, 2) Kaisla Kollanus HSS 55,09, 3) Iida Reini SK 55.92, 4) Nea-Amanda Heinola NumKis 56,07, 5) Marlene Niemi Plaani 56,22.200 m su: 1) Vilma Ruotsalainen HSS 2.08,60, 2) Viola Kilpeläinen HSS 2.14,29, 3) Iida-Maria Laine OU 2.15,49.200 m sku: 1) Tanja Kylliäinen HSS 2.14,40, 2) Nea-Amanda Heinola NumKis 2.16,28, 3) Milja Mielty VUS-VSS 2.18,20, 4) Lyydia Kalenius Cetus 2.18,29, 5) Aino Otava Cetus 2.20,12.800 m vu: 1) Aino Otava Cetus 8.42,49, 2) Laura Lahtinen HSS 8.49,02, 3) Vilma Oura HSS 8.52,62, 4) Nea Rinne Cetus 8.59,98, 5) Essi-Maria Lillman LaUS 9.07,31.Miehet:100 m ru: 1) Matti Mattsson PUS 59,51, 2) Ari-Pekka Liukkonen Cetus 59,57, 3) Andrei Tuomola HSS 59,84, 4) Miikka Ruohoniemi SWIM 1.00,04, 5) Ossi Oksa SK 1.00,33.400 m vu: 1) Elias Herlevi HSS 3.57,54, 2) Aaro Tähtivuori HSS 4.00,08, 3) Juho Eerola TaTU 4.01,70, 4) Waltteri Rintala RaisU 4.02,00, 5) Kirill Egorov HSS 4.03,53.200 m pu: 1) Kalle Pyykkönen UiTa 2.00,51, 2) Peik Lindberg SK 2.01,01, 3) Eemil Varho RaUS 2.03,34.M 50 m su: 1) Sergey Kuznetsov Cetus 24.69, 2) Sergei Haukka HSS 24.98, 3) Jaakko Rautalin UiTa 25.07.Sekajoukkueviesti 4 x 50 m sku: 1) HSS 1.41,86, 2) Cetus 1.43,29, 3) OU 1.43,72, 4) TaTU 1.44,73, 5) SK 1.45,08.18.30 Mestis: Hermes-Peliitat22.40 Pikaluistelun mc: Stavanger14.00 ja 22.00 Australian MM-ralli (kooste)18.30 Liiga: Ilves-Tappara03.00 NBA: San Antonio-Oklahoma City19.00 Ravit: Toto4, Turku14.00 ja 19.45 Tennis: ATP World Tour Finals20.30 PGA Tour: The RSM Classic08.00 ja 13.30 Snooker: Shanghai Masters19.00 Mäkihypyn mc: Karsinta, Wisla21.00 Taitoluistelun GP: Grenoble07.15 ja 08.30 FIA WTCC: Macao16.00 ja 19.15 Taitoluistelun GP22.00 La Liga: Girona-Real Sociedad22.00 Koripallon Euroliiga: Barcelona-Valencia02.35 NHL: Detroit-Buffalo18.30 KHL: Jokerit-HK Sotshi02.05 NHL: Columbus-NY Rangers10.00 European Tour: Tour Championship21.00 LPGA Tour: Tour ChampionshipTorstai 16. 11.Päiväarvonta: 3, 6, 9, 11, 21, 22, 25, 34, 38, 39, 47, 48, 50, 51, 54, 62, 65, 67, 68, 69. Kunkkunumero: 51.Ilta-arvonta: 6, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 24, 31, 43, 44, 49, 50, 51, 54, 57, 61, 66, 68, 70. Kunkkunumero: 54