Kirkas valopallo jyrisi Lapin taivaalla – ”Kuulin useita räjähdyksiä, se oli kuin räjähdyssarja”, kertoo Inarin palopäällikkö

Päivän lehti 17.11.2017

Kirkas valopallo jyrisi Lapin taivaalla – ”Kuulin useita räjähdyksiä, se oli kuin räjähdyssarja”, kertoo Inari

Lapin

Havaintoja

”Yhtäkkiä olohuoneen ikkunassa näkyi valtava valoilmiö.”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pelastuslaitokselle

Inarin

Ilmeisesti