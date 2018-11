Ranskalainen Aline Kaihari päätyi Suomeen sattumalta 64 vuotta sitten, ja ranskankielisen opetuksen edistämisestä tuli hänelle elämäntyö

Päivän lehti 17.11.2018

Ranskalainen Aline Kaihari päätyi Suomeen sattumalta 64 vuotta sitten, ja ranskankielisen opetuksen edistämise

Suomea on vaikea oppia, mutta ranska on vielä vaikeampaa. Tätä mieltä on ranskalainen Aline Kaihari, joka muutti Suomeen 64 vuotta sitten. Kaihari, 90, on tehnyt pitkän työn ranskankielisen kulttuurin puolesta Suomessa. Tampereelle hän päätyi sattumalta.