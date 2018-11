Päivän lehti 17.11.2018

Älkää hyssytelkö siniselle karhulle

Kaarina Helakisan Magdaleena on pikkuinen tyttö, jolla on kutonen laulussa, sukat sillä on rikki ja makkaralla, mutta se lentää yhdeksän pilven alla ja sillä on perhonen korvalehdessä – vaikkei se kaikki ihan totta olekaan.