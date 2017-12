Päivän lehti 17.12.2017

Sote-uudistus on peruttava

Täydellistä terveydenhuoltojärjestelmää on mahdotonta rakentaa. Suomessa on kuitenkin kokonaisuutena hyvä ja toimiva järjestelmä, jossa kansalaiset saavat monipuolista ja ammattitaitoista hoitoa. Hallitus on sotkenut asiat pahasti sote-uudistuksen valmistelussa.