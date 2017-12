Kymenlaakso on saanut asukasmäärään suhteutettuna ylivoimaisesti eniten valtion liikennerahoja – Vapaavuori: Kaikki hallitukset alimitoittavat tukensa Uudellemaalle Uusimaa on saanut vuoden 2003 jälkeen noin 29 prosenttia valtion suuriin liikennehankkeisiin myöntämistä rahoista. Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) mielestä alueen saama tuki on räikeästi liian pieni.