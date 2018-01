Juli Apponen yritti korjata sukupuolensa miehestä naiseksi, ja leikkauspöydällä epäonnistuttiin kahdeksan kertaa – Nyt hän purkaa traumojaan yleisön edessä

Päivän lehti 18.1.2018

Juli Apponen yritti korjata sukupuolensa miehestä naiseksi, ja leikkauspöydällä epäonnistuttiin kahdeksan kert

Taiteilija Juli Apponen pitää numeroista. Ne järjestävät todellisuutta. Ja vähän epätodelliselta se tuntuukin, että Apponen istuu tuossa elävänä vastapäätä ja luettelee, mitä operaatioita hänelle on tehty. Vatsasta on menty läpi kaksi kertaa. Tikkejä kehossa on ollut ainakin 250, ellei jopa 300.