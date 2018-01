Päivän lehti 18.1.2018

Viisi presidenttiehdokasta on jättänyt ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestaan vuoden 2018 presidentinvaaleissa. Kaikkien rahoitus on pudonnut verrattuna vuoden 2012 vaalien toteutuneeseen rahoitukseen. Varsinkin yksityishenkilöiltä saatujen avustusten määrä on vähentynyt.