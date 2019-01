Päivän lehti 18.1.2019

Romanttista kipinöintiä

Yli 70 Vaskivuoren lukion opiskelijaa näyttelevät, laulavat, tanssivat ja soittavat Leena Gardinerin ohjaamassa Crazy For You -musikaalissa, jossa George Gershwinin jazzsävelmät toteutetaan kehoa ja kenkiä soittaen eli stepaten. Luvassa on romanttista kipinöintiä ja yllättäviä käänteitä.