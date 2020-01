Päivän lehti 18.1.2020

Majoneesin myynti romahti, ja se kertoo Venäjästä enemmän kuin ehkä ajattelit

Venäjällä on ajateltu, että yksi ainakin on pysyvää. Majoneesin rooli juhlapöydässä. Erityisen keskeinen asema sillä on uudenvuodenaaton illallisella, joka Venäjällä vastaa meidän jouluaattoamme. Silloin on perinteisesti syöty majoneesipohjaista perunasalaattia salat olivieriä.