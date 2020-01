Päivän lehti 18.1.2020

T.Rex tyrannisoi jälleen

HS:n viikon varma on T.Rex (kohde 6). Mahtivireeseen noussut hirmu on loistopaikalta hyvin lähellä neljättä tikkua putkeen. Vastassa on samoja kauranpurijoita, joita Iikka Nurmosen ajokki on viime starteissa kylvettänyt huolella.