Päivän lehti 18.3.2018

Vakoojaromaanien mestari John le Carré palaa kylmän sodan Eurooppaan, joka oli hajanaista EU:ta häijympi

Romaani John le Carré: Vakoojan perintö (A Legacy of Spies). Suom. Tero Valkonen. Tammi. 337 s. Vakoojaromaanien brittiläisen mestarin John le Carrén monen viime vuosien kirjan teema on ollut häikäilemättömien tiedustelupalvelujen pelinappuloiksi päätyvät viattomat sivulliset. Nyt on toisin.