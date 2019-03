Päivän lehti 18.3.2019

Pieni korallipolyyppi on pian muisto vain

Koululaiset ympäri Suomea osoittivat mieltään ilmaston puolesta perjantaina. Mutta mitä merkitystä on pienillä yksilöillä? Kuvassa on korallipolyyppi. Se on hyvin pieni ja vähäpätöisen oloinen polttiaiseläin. Pienimmät ovat vain millien kokoisia.