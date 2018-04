Päivän lehti 18.4.2018

Ei voi olla taidetta ennen todellisuutta

Näyttelijäopiskelija Sofi Smeds kirjoitti (HS Mielipide 15.4.), että taide luo todellisuutta: ”Taidekäsitys, jossa taide peilaa todellisuutta on vanhanaikainen ja ummehtunut.” Taidetta ja taiteen tehtävää on pohdittu vuosisatoja. Mielestäni on mahdotonta, että taide luo todellisuutta.