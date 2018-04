Päivän lehti 18.4.2018

Sudanilaislaulaja Alsarah tulee ensi kertaa Suomeen

Nykyään New Yorkin Brooklynissa asuva sudanilaislähtöinen laulaja Alsarah konsertoi torstaina 19. huhtikuuta Helsingin Savoy-teatterissa yhdessä The Nubatones -yhtyeensä kanssa. Kyseessä on yhtyeen ensimmäinen Suomen-vierailu.