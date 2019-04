Päivän lehti 18.4.2019

Salla Tykän retrospektiivi on harvinaista herkkua

Videotaide Salla Tykkä 19.5. saakka Wäinö Aaltosen museossa (Itäinen Rantakatu 38, Turku). Avoinna ti–su 10–18. Salla Tykkä on salaperäinen taiteilija. Hän on yksi kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaistaiteilijoita, mutta Suomessa hänen töitään on nähty vain harvoin.