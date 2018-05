Päivän lehti 18.5.2018

Tuntematon Schjerfbeck-maalaus näytille

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö on hankkinut kokoelmiinsa Helene Schjerfbeckin tuntemattoman öljymaalauksen La Coiffure Bleu d’après Guys (1940). Maalauksessa on taiteilijan nimikirjaimet. Teos on esillä Villa Gyllenbergin taidemuseossa 26.5.2018 lähtien.