Päivän lehti 18.6.2019

Ruisrock-dokumentin pääosassa on maaginen festivaalikokemus, joka vain paranee vuosien vieriessä

Heinäkuussa Turussa järjestettävä Ruisrock on monille edelleen kesäfestivaali numero yksi. On hauska tietää, että myös artisteille tapahtuma on erityinen.