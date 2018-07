Päivän lehti 18.7.2018

Trump saa rauhanpiippu-taideteoksen

Helsingissä Venäjän presidentti Vladimir Putinin tavannut Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai Suomesta lahjaksi kantaaottavan taideteoksen. Kuvataiteilija Pentti Nässlingin (s. 1934) rauhanteemainen installaatio on nimeltään The good pipe and the bad pipe.