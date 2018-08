HS koeajo: ”Made in Uusikaupunki” – Tätä A-Mersua kehtaa sanoa Suomessa kootuksi, vaikka omapäinen kaista-avustin ja puolikuuro puheohjaus kielivät keskeneräisestä tekniikasta

Päivän lehti 18.8.2018

HS koeajo: ”Made in Uusikaupunki” – Tätä A-Mersua kehtaa sanoa Suomessa kootuksi, vaikka omapäinen kaista-avus

”How can I help you?” tiedustelee keinotekoinen naisen ääni jostain päin uuden A-Mersun kojelautaa. Tämä on hämmentävää. En ole koskaan puhunut autolle. Nyt pitäisi äkkiä keksiä jotain fiksua sanomista, ja vieläpä englanniksi.