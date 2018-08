Päivän lehti 18.8.2018

Lauantaiessee: Ihminen on lajina taipuvainen uskomaan valeuutisiin, sanoo historioitsija Yuval Noah Harari

Vale­uutisilla ja Raamatun kerto­muksilla on vain vähän eroa, sanoo histo­rioitsija Yuval Noah Harari. Väite on kova. Hararin mukaan molemmissa on kyse keksityistä tarinoista, fiktiosta. 2010-luvulla on toistuvasti väitetty, että eläisimme erityistä totuudenjälkeistä ­aikaa.