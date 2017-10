Päivän lehti 18.10.2017

Vitsikäs hullunmylly

Giuseppe Verdin Falstaff Musiikkitalon Sonore-salissa. Musiikinjohto Markus Lehtinen, ohjaus Ville Saukkonen, lavastus, projisoinnit ja 3d-mallinnukset Sampo Pyhälä, puvut Taina Relander, valot Harri Peltonen, videot Artur Sallinen ja Emil Sallinen. Sibelius-Akatemian ooppera.

Ville Saukkosen

Saukkosen

