Päivän lehti 18.10.2019

Roteet kuteet joka iikalle

Voi te mun kanssasisaret ja veljet. Mis on teidän mielikuvitus? Miks te pukeudutte ku keski-ikäiset perheenemännät (tai isännät? post. huom.)? Ku mä istun meidän skolen pihalle ja katon mun ympärille, mun tekis mieli huutaa niille päin näköö et ne on löhliä.