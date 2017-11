Päivän lehti 18.11.2017

Suurta sekavuutta hinnoissa

Hipeistä riesaa nepalilaisille

Röntgenauto lahjaksi

Autorekisterikeskus hyväksyttiin

Delfiinilauma hyökkäystuulella

vähän näyttää koko maassa tapahtuneen devalvaation jälkeen hintasulun rikkovia luvattomia hinnankorotuksia. Yleisimpiä hintasulun rikkomiset näyttävät olevan baareissa ja kahviloissa.Hintasulun ulkopuolelle jäävien tuotteiden hintoja taas on useilla paikkakunnilla korotettu kuluttajien mielestä kohtuuttoman paljon. Hintatilanne on kokonaisuudessaan vielä hyvin sekava, ja tavallisen kuluttajan on puutteellisten tietojen vuoksi lähes mahdoton kontrolloida hintojen korotuksien aiheellisuutta.Devalvaation aiheuttama ostovimma alkaa kaikkialla hiljentyä, vaikka mainonnassa käytetään vieläkin innokkaasti hyväksi ”vanhaa hintaa” ja ”varastojen loppumista” ostajien houkuttimena. Jopa asunto-osakkeita on paikoitellen myyty tavallista enemmän devalvaatiokauhun kustannuksella.tulee Katmanduun Nepaliin Yhdysvalloista ja Euroopasta mietiskelemään korkeuksissa. Korkeammalle he eivät pääsisikään: Himalaja on maailman katto. Nepalilaiset eivät heistä pidä eivätkä ymmärrä heitä, mutta hipit tulevat silti, terästämään aistejaan vuoriston ohuessa ilmassa.– Kotona minua pidettäisiin höperönä, sanoi amerikkalainen hippie, joka istui vuorilla lähellä Katmandun laaksoa muratin varjossa ihailemassa maisemaa ja odottamassa ”valoa ylhäältä”.– Täällä hengitämme vapaasti, poissa materialistisen sivilisaation myrkyllisestä ilmasta, jossa elämä on pelkkiä hullunmyllyä, filosofoi toinen. Mutta vaikka hippiet pitävät Nepalista, paikallinen väestö ei ole erikoisemmin innostunut niistä noin 4000 hipistä, joita tähän pieneen maahan on tullut viimeisten kymmenen kuukauden kuluessa. Useimmat heistä ovat perille päästyään lopen uupuneita, likaisia ja rahattomia.Nepalin hallitus suhtautuu heihin yhä epäluuloisemmin ja on rajoittanut Katmandun laakson liikkuma-alueeksi sen jälkeen kun muutamat hipit pidätettiin heidän pyrkiessään kommunistisen Kiinan alueelle.Yhä enemmän tulee valituksia liikkeistä, ravintoloista ja hotelleista, joissa hipit eivät ole pystyneet maksamaan laskujaan. Erään hippien suosiman hotellin oli pakko sulkea ovensa syyskuussa maksamattomien laskujen vuoksi. – Useat hotellissani viikkoja asuneet sahibit olivat luvanneet maksaa ennen lähtöään, mutta sitten he vain lähtivät kävelylle, eivätkä koskaan palanneetkaan, valitti hotellin omistaja. – He ovat suuria valehtelijoita ja saattavat minut perikatoon. (UPI – Dale Morsh).laitteineen on hollantilainen ”Finnland 50-jaar”-säätiö lahjoittanut Suomen kansanterveystyölle. Valtioneuvosto oikeutti perjantaina lääkintöhallituksen lahjoittamaan auton edelleen työterveyslaitokselle.lukemisessa valtiovarainvaliokunta hyväksyi myös budjettiin sisältyvän suunnitelman autorekisterikeskuksen vakinaistamisesta.Autorekisterikeskukselle siirretään autokatsastustoimen välitön johto, suunnittelu ja valvonta ensi vuoden maaliskuun alusta lukien.tuhansia delfiinejä hyökkäsi äskettäin neuvostoliittolaisen kalastusaluksen kimppuun Huippuvuorien lähistöllä, ilmoitti uutistoimisto Tass. Kalastusaluksen miehistö puolustautui urhoollisesti voimakasta delfiinihyökkäystä vastaan venekeksein ja rautatangoin selviten tilanteesta voitollisena, Tass sanoi.