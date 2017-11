Voiko rasvamaksa särkeä sydämen? Professori Marja-Riitta Taskinen tietää vastauksen – ”Haluan olla tutkimuksen ytimessä”

Päivän lehti 18.11.2017

Voiko rasvamaksa särkeä sydämen? Professori Marja-Riitta Taskinen tietää vastauksen – ”Haluan olla tutkimuksen

”Suomi

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Taskinen

Taskista

Mutta