Päivän lehti 18.11.2017

Tapahtumia lauantaina 18. marraskuuta

Konsertit

Keikat

Klubit

Teatteri

Tanssi

Muut menot

Metro-areena (Urheilupuistontie 3, Espoo) klo 19. Liput 39 e.Johanna Rusanen-Kartano, Angelika Klas, Pentti Hietanen, Jari Sillanpää, Diandra, Tomi Metsäketo, Maria Lund, Tero Harjunniemi sekä Jukka Nykäsen johtama juhlaorkesteri. Musiikkitalo, konserttisali (Mannerheimintie 13) klo 14. Liput 52,50–78,50 e.Johtaa Henriikka Teerikangas. Solistina Jaakko Välimäki, käyrätorvi. Lauttasaaren kirkko (Myllykallionrinne 1) klo 18. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.Lisäksi esiintyy lapsikuoro CandoMini. Espoon kulttuurikeskus, Tapiolasali (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 17. Liput 12 ja 22,50 e.Johanna Pitkänen, Johanna Juhola ja Lassi Alhorinne. Erkkola (Rantatie 25, Tuusula) klo 18. Liput 12,50 e.Jack Vreeswijk ja Fredrik Furu. Kino Tapiola (Mäntyviita 2, Espoo) klo 20. Liput 22,50 e.Sibelius-Akatemian opiskelijat ja opettajat esittävät synkempää suomalaista laulumusiikkia. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) klo 16. Museon pää­symaksu 7 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 18-v.Musiikkiopisto Juvenalian oopperaluokka ja Kamariorkesteri Juvenalia. Musiikinjohto Janne Hanhijärvi ja ohjaus Ville Saukkonen. Sellosali (Soittoniekanaukio 1, Espoo) klo 19. Liput 10 ja 20 e.Laulusolistina Laura Pyrrö. Luis Ramirez johtaa. Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3) klo 19. Liput 12 ja 15 e.Sam Sihvon laulu­näytelmä. Kerava-sali (Keskikatu 3 A, Kerava) klo 17. Liput 35 e.Laulaja-lauluntekijä Edu Kettunen, Ninni Poijärvi ja Mika Kuokkanen. Keravan kirjasto, Pentinkulma-sali (Paasikivenkatu 12, Kerava) klo 13. Vapaa pääsy.Anthony Marini, barokkiviulu, Pauliina Fred, huilu ja traverso, Louna Hosia, barokkisello ja viola da gamba, Mikko Ikäheimo, teorbi, ja Marianna Henriksson, cembalo. Musiikkitalo, Organo (Mannerheimintie 13) klo 19. Liput 6, 11 ja 17,50 e.Vuotalo (Mosaiikkitori 2) klo 19. Liput 8 ja 10 e.Spira Ensemble johtajanaan Kari Turunen. Pyhän Laurin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 18. Liput 10 ja 15 e.Outi Pekkarinen, mezzosopraano, Akseli Ferrand, tenori, sekä nuoret solistit Musiikkikoulu Virtuksesta. Säde Erkkilä, piano. Balderin sali (Aleksanterinkatu 12) klo 15. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.Kuoroa johtavat Visa Yrjölä, Jori Männistö, Karin Taukar, Teppo Salakka ja Märt Krell. Mukana myös Blistering Barnacles -kvartetti ja Vantaan Laulun Oltermannit. Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa) klo 17. Liput 15 e.Purcellin oopperan uudelleentulkinta. Vapaan taiteen tila (sisäpiha, 2. krs, Vilhon­vuo­renkuja 15–16) klo 19. Liput 5 ja 20 e.Amatöörilaulukilpailun finaali. Tapahtumakeskus Telakka (Henry Fordin katu 6) klo 16–24. Liput 20 e. Viikkopassi 50 e.Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13) klo 15. Vapaa pääsy.Ville Paija, piano, ja Teemu Åkerblom, kontrabasso. Café Carusel (Merisatamanranta 10) klo 13–15. Vapaa pääsy.G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 23. Liput 23 e.Nosturi (Telakkakatu 8) klo 21. Liput 38 e.Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 19. Liput 33 e.Kulttuuritehdas Korjaamo, Vaunusali (Töölönkatu 51 B) klo 21. Liput 17 e.Semifinal (Urho Kekkosen katu 6, sisäpiha) klo 21. Liput 12 e.Hartwall-areena (Areenankuja 1) klo 19.30. Liput 39,50 e.The Circus (Salomonkatu 1–3) klo 21. Liput 28 e.Ghettoblues-klubi. Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 21. Vapaa pääsy.Kulttuuritehdas Korjaamo, vintti (Töölönkatu 51 B) klo 21. Liput 10 e.Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 14 e.Jani Uhlenius, Erja Uitto, Häkä Virtanen ja Olle Ekman. Sture Jazz Bar (Sturenkatu 29) klo 19.30. Vapaa pääsy.Storyville (Museokatu 8) klo 20.30. Liput 11 e.Kuudes linja (Kaikukatu 4, sisäpiha) klo 19.30 Anal Thunder, Päivän leike. Liput 12,50 e. Sture Jazz Bar (Sturenkatu 29) klo 19.30 Ranskalainen ilta. Jani Uhlenius -trio ja Erja Uitto, laulu. Vapaa pääsy. Ølhus Oslo (Haapaniemenkatu 5) klo 21 Riitaoja, Sydänyön rytmi. Kallio Kipinöi -klubi. Vapaa pääsy.Silvia Calderoni ja Laura Murtomaa. Baltic Circle -teatterifestivaalin ohjelmaa. Cirko (Suvilahden kulttuurikeskus, Kaasutehtaankatu 1) klo 22. Vapaa pääsy.Bar '52 (Heikkiläntie 2) klo 23–2. Liput 10 e.Dj:t HraNauha, Murha ja Flux. Dubrovnik (kulttuurikompleksi Andorra, Eerikinkatu 11) klo 21.30–4. Liput 7 e.Cirko – Uuden Sirkuksen keskus, Solmu (Kaasutehtaankatu 1) klo 22.30 Todellisuuden tutkimuskeskuksen osallistava esitys Sleeping Beauty. K-18. Liput 12 ja 17 e. Konepajan Bruno (Aleksis Kiven katu 17 A) klo 11 Kaksipäiväinen puheohjelma Sijdsååbbar. Osa Pauliina Feodoroffin kuratoimaa Ensimmäiset kansat -teoskokonaisuutta. Vapaa pääsy. Cirko – Uuden Sirkuksen keskus, Solmu klo 20.30 Italialaisen Motus-teatterikollektiivin MDLSX. Liput 12 ja 17 e. Kanneltalo (Klaneettitie 5) klo 18 Jamila Johnson-Smallin Last Yearz Interesting Negro -projektin tanssiesitys I Ride in Colour and Soft Focus No Longer Anywhere. Liput 12 ja 17 e.Aika-teatteri, Helsingin aikuisopisto (Töölöntullinkatu 8) klo 16 (ensi-ilta). Vapaaehtoinen pääsymaksu.Keravan teatteri (Kultasepänkatu 4, Kerava) klo 18 (ensi-ilta). Liput 8, 12 ja 15 e.Kansallisteatteri, suuri näyttämö (Läntinen Teatterikuja 1) klo 13 (ennakko). Liput 22, 39 ja 43 e.Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö, Kansallisteatteri, Omapohja (Läntinen Teatterikuja 1) klo 13. Liput 15, 26 ja 30 e.Teatteri Kultsa (Käenkuja 6–8, Katri Valan puiston väestönsuoja) klo 19 (ensi-ilta). Liput 12 ja 15 e.Lilla Teatern (Yrjönkatu 30) klo 18. Liput 17–34 e.Kaapelitehdas (Tallberginkatu 1) klo 19 Secret Charm. Nine Lives. Anu Sistosen Secret Charm ja Willman Dance Companyn Nine Lives. Liput 15, 18 ja 25 e.Alpo Aaltokoski Companyn kahden esityksen ilta. Aaltokoski Dance Marathonin ohjelmaa. Stoa (Turunlinnantie 1) klo 19. Liput 12 ja 15 e.St Petersburg Festival Ballet. Finlandia-talo (Mannerheimintie 13 E) klo 19.30. Liput 29,50–69,50 e.St Petersburg Festival Ballet. Finlandia-talo (Mannerheimintie 13 E) klo 15. Liput 29,50–69,50 e.Teatterikorkeakoulun koreografian, valosuunnittelun ja äänen maisteriohjelmat sekä Aalto Arts. Kallio Stage (Pengerkatu 11 A) klo 19. Liput 9 ja 17 e.Syysnäytöksessä esiintyy pieniä ja isompia oppilaita. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 12. Liput 10 ja 15 e.Jatkot on Tanssiteatteri Sivuun Ensemblen näyttämöteos. Janne Laihon ohjaama The Wunderers lyhytelokuva. Koko-teatteri (Hämeentie 3) klo 19 (ensi-ilta). Liput 19 ja 27 e.2017 ensimmäistä pääsee tutustumaan peruskorjattuun Eduskuntataloon. Eduskuntatalo (Mannerheimintie 30) klo 11–16. Vapaa pääsy.Lavalla Kjell Westö ja Mikko Joensuu, Katja Kettu ja Timo Kämäräinen, Riku Korhonen ja Janne Westerlund sekä Mirel Wagner. Savoy-teatteri (Kasarmikatu 46–48) klo 18–22. Liput 33 e. Kahden päivän lippu 53 e.Mm. Setlementtitalon Garage (Kirstinkatu 14) klo 15–19 Kallio kipinöi -avajaiset. Lavalla Elsi Sloan, Stadin Juhlaorkesteri ja tanssiyhtye Kultaranta & Työväen Urheilijat. Vapaa pääsy. Koruasiantuntija Ulla Tillander-Godenhielm luennoi. Suomen kellomuseo (WeeGee-talo, Ahertajantie 5, Espoo) klo 13–14. Liput 10 ja 12 e. Vapaa pääsy alle 18-v. ja yli 70-v.Eläydytään 1800-luvun elämään Zachris Topeliuksen tekstien siivin. Ruiskumestarin talo (Kristianinkatu 12) klo 14. Vapaa pääsy.Klo 15.45 Amanda Kernellin ohjaama Saamelaisveri ja klo 17.45 Valeska Grisebachin ohjaama Western. Orion (Eerikinkatu 15) Vapaa pääsy.Mentalisti Pete Poskiparta. Sokos Hotel Presidentti (Eteläinen Rautatiekatu 4) klo 19. Liput 31,50 e.